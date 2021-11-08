В Україні за роки незалежності виробництво м'яса птиці зросло на 98%

Так, у 1990 році було вироблено 708 тис. т м'яса птиці, тоді як у 2020 році – 1 405 тис. т (+98%).

Виробництво інших видів м'яса в Україні впало. Зокрема, виробництво свинини зменшилося на 56% - до 697 тис. т, виробництво яловичини і телятини – впало на 84%, до 345 тис. т.

Виробництво інших видів м'яса скоротилося на 75%.

М’ясо птиці, зокрема курятина - залишається найпопулярнішим м’ясом в Україні.

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Додамо, що єдиною курятиною в Україні, яка підтвердила відсутність антибіотиків, залишається “Наша Ряба”. Під час незалежного тестування фахівці дослідили, що виробник (МХП) не використовує антибіотики впродовж всього процесу вирощування птиці.

Зазначимо, що продукція МХП експортується у понад 80 країн світу, що свідчить про високу якість і безпечність м’яса.

Цього року МХП став першим, хто відправив українську курятину в Лондон.