В Украине за год появилось 2 тысячи гектаров новых лесов

"На месте леса, который был срублен, должен быть воспроизведен лес в сжатые сроки. По законодательству - в течение 2 лет нужно восстановить лес на этих участках. Я должен заверить, что лес на участках, на которых происходила вырубка, безусловно, воспроизводится. Следовательно, за 2018 год было воссоздано 44 тысячи га леса, из них почти 2 тысячи га - созданы новые леса", - сказал Бондарь.

Он добавил, что по объективным причинам динамика создания новых лесов несколько приостановлена, особенно на Юге и Востоке страны.

В отчете указано, в течение 2014-2018 годов воссоздано 250 тыс. га леса.

Ранее УНН сообщал, что в Чернобыльской зоне горело 5 гектаров леса.