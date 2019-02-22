В Украине за год появилось 2 тысячи гектаров новых лесов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В течение 2018 года Государственное агентство лесных ресурсов Украины воссоздало 44 тыс. га леса, из них почти 2 тыс. га - это новые леса. Об этом сообщил замглаві Гослесагентства Владимир Бондарь в Киеве во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.
"На месте леса, который был срублен, должен быть воспроизведен лес в сжатые сроки. По законодательству - в течение 2 лет нужно восстановить лес на этих участках. Я должен заверить, что лес на участках, на которых происходила вырубка, безусловно, воспроизводится. Следовательно, за 2018 год было воссоздано 44 тысячи га леса, из них почти 2 тысячи га - созданы новые леса", - сказал Бондарь.
Он добавил, что по объективным причинам динамика создания новых лесов несколько приостановлена, особенно на Юге и Востоке страны.
В отчете указано, в течение 2014-2018 годов воссоздано 250 тыс. га леса.
Ранее УНН сообщал, что в Чернобыльской зоне горело 5 гектаров леса.