В Україні за рік з'явилося 2 тисячі гектарів нових лісів

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Упродовж 2018 року Державне агентство лісових ресурсів України відтворило 44 тис. га лісу, з них майже 2 тис. га – це нові ліси. Про це повідомив заступник голови Держлісагентство Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.