В Україні за рік з'явилося 2 тисячі гектарів нових лісів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Упродовж 2018 року Державне агентство лісових ресурсів України відтворило 44 тис. га лісу, з них майже 2 тис. га – це нові ліси. Про це повідомив заступник голови Держлісагентство Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.
“На місці того лісу, який був зрубаний, має бути відтворений ліс протягом короткого терміну. За законодавством - впродовж 2 років потрібно відновити ліс на цих ділянках. Я повинен запевнити, що ліс на тих ділянках, на яких відбувалась вирубка, безперечно, відтворюється. Відтак, за 2018 рік було відтворено 44 тис. га лісу, з них майже 2 тис. га – створені нові ліси", - сказав Бондар.
Він додав, що з об’єктивних причин динаміка створення нових лісів дещо призупинена, особливо на Півдні та Сході країни.
У звіті зазначено, впродовж 2014-2018 років відтворено 250 тис. га лісу.
Раніше УНН повідомляв, що у Чорнобильській зоні горіло 5 гектарів лісу.