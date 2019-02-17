У Чорнобильській зоні горіло 5 гектарів лісу

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сьогодні вдень у Чорнобильській зоні відчуження сталась пожежа, яку вдалось локалізувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Державної служби надзвичайних ситуацій в Київській області.

Інформації про пожежу на території Державного спецпідприємства "Північна Пуща" у Дитятківському лісництві, що поблизу села Бички, надійшла близько 16:40.

Горів трав'яний настил площею близько 5 гектарів. 18 пожежників та 3 одиниці техніки боролись з вогнем близько години, і о 17:55 змогли локалізувати його.

Раніше УНН повідомляв, що науковцям Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника під час зимової експедиції з обліку тварин та птахів у зоні відчуження вдалось помітити рись, яка "помахала" їм лапою. 

Торік Чорнобильску зону відчудження відвідало 63 тисячі туристів. 

Нагадаємо, кілька пожеж поспіль сталось на території зони відчуження в червні минулого року.

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