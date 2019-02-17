У Чорнобильській зоні горіло 5 гектарів лісу

Інформації про пожежу на території Державного спецпідприємства "Північна Пуща" у Дитятківському лісництві, що поблизу села Бички, надійшла близько 16:40.

Горів трав'яний настил площею близько 5 гектарів. 18 пожежників та 3 одиниці техніки боролись з вогнем близько години, і о 17:55 змогли локалізувати його.

Раніше УНН повідомляв, що науковцям Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника під час зимової експедиції з обліку тварин та птахів у зоні відчуження вдалось помітити рись, яка "помахала" їм лапою.

Торік Чорнобильску зону відчудження відвідало 63 тисячі туристів.

Нагадаємо, кілька пожеж поспіль сталось на території зони відчуження в червні минулого року.