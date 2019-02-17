В Чернобыльской зоне горело 5 гектаров леса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня днем в Чернобыльской зоне отчуждения произошел пожар, который удалось локализовать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киевской области.
Информация о пожаре на территории Государственного спецпредприятия "Северная Пуща" в Дитяткивськом лесничестве вблизи села Бычки, поступила около 16:40.
Горел травяной настил площадью около 5 гектаров. 18 пожарных и 3 единицы техники боролись с огнем около часа, и в 17:55 смогли локализовать его.
Ранее УНН сообщал, что ученым Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника во время зимней экспедиции по учету животных и птиц в зоне отчуждения удалось заметить рысь, которая "помахала" им лапой.
В прошлом году Чернобыльскую зону отчуждения посетило 63 тысячи туристов.
Напомним, несколько пожаров подряд произошло на территории зоны отчуждения в июне прошлого года.