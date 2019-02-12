В Украине за год похитили 56 музейных экспонатов

"По информации, полученной от Департамента культуры и взаимосвязей с общественностью Черкасской областной государственной администрации и коммунального учреждения Сумского областного совета "Мемориальный дом-музей А. П. Чехова в г. Сумы" в 2018 году было похищено 56 музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, 17 из них - картины, другие - преимущественно нумизматика", - говорится в сообщении.



Среди похищенных картин: "Пребывание Т. Г. Шевченко в науке у диакона Ефрема", "Портрет сестры Оксаны" и "Портрет Агафьи (полевая Гапки)" 1895 г. года - автор И. Макушенко, "Колодец" 2010 автор Ю. Ищенко , "Колиивщина" И. Губасного 1987 года, "Тихая улица" 1984 года И. Бондарь и другие.



Пропавшими экспонатами также есть две монеты Римской империи II-IV ст. до н. е., фрагмент лимисного динарий Андриана 138 г. н. э .; два полторагрошовика Сигизмунда III 1620-го и 1625 из драгоценного металла Билона, две медные монеты Российской империи датированные 1753, шесть шведских солидов (золотых монет) Густава Адольфа 1631 и другие нумизматические предметы.



Все эти музейные экспонаты похищены из Лисянского районного исторического музея им. Т. Г. Шевченко, что в Черскасской области.



В частности, в Черкасском областном краеведческом музее работники не досчитались двух картин: "Т. Г. Шевченко в Млиеве" А. Баумайстер 1989 года и "Будущие садоводы" М. Романишина 1987 года.



А в Сумах с "Мемориального дома-музея А. П. Чехова" похищено только один экспонат: фаянсовую чашечу для лекарственных капель.



Сейчас исчезновения этих экспонатов расследуется. Против краж отрыто уголовные производства.



В то же время, в комментарии сообщили, что с начала 2019 года, никаких сообщений о похищенных музейных предметов не поступало.



Напомним, 28 ноября Германия вернула Украине картину, вывезенную во время Второй мировой войны.



А 20 декабря 2018-го через 75 лет картина "Этюд с домом" вернулась в украинский музей.