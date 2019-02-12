В Україні за рік викрали 56 музейних експонатів

“За інформацією, отриманою від Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації та комунального закладу Сумської обласної ради «Меморіальний будинок-музей А. П. Чехова в м. Суми" у 2018 році було викрадено 56 музейних предметів державної частини Музейного фонду України, 17 з них - картини, інші - переважно нумізматика”, - зазначено у повідомленні.



Серед викрадених картин: "Перебування Т. Г. Шевченка в науці у диякона Єфрема", "Портрет сестри Оксани" та "Портрет Агафії (Теренової Гапки)" 1895 року - автор І. Макушенка, "Колодязь" 2010 р. автор Ю. Іщенко, "Коліївщина" І. Губасного 1987 року, "Тиха вулиця" 1984-го року І. Бондар та інші.



Зниклими експонатами також є дві монети римської імперії ІІ-ІV ст. до н. е., фрагмент лимісного динарія Андріана 138 р. н.е.; два півторагрошовика Сигізмунда ІІІ 1620-го та 1625 з дорогоцінного металу білону, дві мідні монети Російської імперії датовані 1753, шість швецьких солідів (золотих монет) Густава Адольфа 1631 року та інші нумізматичні предмети.



Всі ці музейні експонати викрадено з Лисянського районного історичного музею ім. Т. Г. Шевченка, що на Черкащині.

Зокрема у Черкаському обласному краєзнавчому музеї працівники не дорахувались двох картин: "Т. Г. Шевченко у Млієві" О. Баумайстера 1989-го року та "Майбутні садоводи" М. Романишина 1987-го року.



А в Сумах з "Меморіального будинку-музею А. П. Чехова" викрадено лише один експонат: фаянсову чашечу для лікарських крапель.



Зараз зникнення цих експонатів розслідується. Проти крадіжок відрито кримінальні провадження.



Водночас, у коментарі повідомили,що з початку 2019 року, жодних повідомлень щодо викрадених музейних предметів не надходило.



Нагадаємо, 28 листопада Німеччина повернула Україні картину, вивезену під час Другої світової війни.



А 20 грудня 2018-го через 75 років картина „Етюд з будинком“ повернулась до українського музею.