В Україні за рік викрали 56 музейних експонатів

ukru
23 березня, 12:58 • 163634 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 418721 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 411170 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 397824 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 403908 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 298971 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 248003 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 482255 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175120 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 413591 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
61 %
755 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 286303 перегляди
Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

Делегації України і США зустрінуться сьогодні ввечері в Ер-Ріяді - Reuters

23 березня, 15:38 • 134887 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 223822 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 272915 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 142060 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 400803 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 482256 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 413591 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 368381 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 317555 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 158799 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 155946 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 156977 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 151557 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 155249 перегляди
Актуальне
В Україні за рік викрали 56 музейних експонатів

В Україні за рік викрали 56 музейних експонатів

Київ • УНН

 • 22496 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. За минулий рік було викрадено 56 музейних експонатів, з них 17 картин, інші - переважно нумізматика і це лише у двох областях, Черкаській та Сумській. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Міністерства культури України

“За інформацією, отриманою від Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації та комунального закладу Сумської обласної ради «Меморіальний будинок-музей А. П. Чехова в м. Суми" у 2018 році було викрадено 56 музейних предметів державної частини Музейного фонду України, 17 з них - картини, інші - переважно нумізматика”, - зазначено у повідомленні.

Серед викрадених картин: "Перебування Т. Г. Шевченка в науці у диякона Єфрема", "Портрет сестри Оксани" та "Портрет Агафії (Теренової Гапки)" 1895 року - автор І. Макушенка, "Колодязь" 2010 р. автор Ю. Іщенко, "Коліївщина" І. Губасного 1987 року, "Тиха вулиця" 1984-го року І. Бондар та інші.

Зниклими експонатами також є дві монети римської імперії ІІ-ІV ст. до н. е., фрагмент лимісного динарія Андріана 138 р. н.е.; два півторагрошовика Сигізмунда ІІІ 1620-го та 1625 з дорогоцінного металу білону, дві мідні монети Російської імперії датовані 1753, шість швецьких солідів (золотих монет) Густава Адольфа 1631 року та інші нумізматичні предмети.

Всі ці музейні експонати викрадено з Лисянського районного історичного музею ім. Т. Г. Шевченка, що на Черкащині.
Зокрема у Черкаському обласному краєзнавчому музеї працівники не дорахувались двох картин: "Т. Г. Шевченко у Млієві" О. Баумайстера 1989-го року та "Майбутні садоводи" М. Романишина 1987-го року.

А в Сумах з "Меморіального будинку-музею А. П. Чехова" викрадено лише один експонат: фаянсову чашечу для лікарських крапель.

Зараз зникнення цих експонатів розслідується. Проти крадіжок відрито кримінальні провадження.

Водночас, у коментарі повідомили,що з початку 2019 року, жодних повідомлень щодо викрадених музейних предметів не надходило.

Нагадаємо, 28 листопада Німеччина повернула Україні картину, вивезену під час Другої світової війни.

А 20 грудня 2018-го через 75 років картина „Етюд з будинком“ повернулась до українського музею.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.74
Bitcoin
$86,076.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,057.50
Ethereum
$2,006.00