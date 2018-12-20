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Картина відомого художника через 75 років повернулась до українського музею

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Картина відомого українського живописця Сергія Васильківського через 75 років повернулась до Харківського художнього музею. У церемонії передачі взяли участь Міністр культури України Євген Нищук, тимчасово повірений у справах Федеративної Республіки Німеччина в Україні Вольфганг Біндзайль і головний зберігач фондів обласного комунального закладу Харківського художнього музею Вікторія Кацай. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури України, передає УНН. 

Картина відомого художника через 75 років повернулась до українського музею

“19 грудня в Національному заповіднику „Софія Київська“ відбулась урочиста церемонія передачі твору видатного українського живописця другої пол.19 — поч. 20 ст. тв. Сергія Васильківського „Етюд з будинком“, втраченого Харківським художнім музеєм під час Другої світової війни”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Харківський художній музей втратив в часи Другої світової війни понад 70 тисяч експонатів, і серед них, 755 живописних робіт видатного українського пейзажиста Сергія Васильківського. На сьогоднішній день у музеї зберігається найбільша колекція робіт цього митця — 255 творів.

Нагадаємо, 28 листопада Німеччина повернула Україні картину, вивезену під час Другої світової війни.

27-28 листопада 2018 року у Києві відбулося ХІІ засідання Змішаної українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей. Важливою подією цього засідання стала передача німецькою стороною Україні згаданого твору Сергія Івановича Васильківського “Етюд з будинком”, втраченого Харківським художнім музеєм під час Другої світової війни.

Голова німецької частини Змішаної українсько-німецької комісії,Посол з особливих доручень Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, статс-секретар у відставці д-р Міхаель Янсен урочисто вручив картину “Етюд з будинком” — першому заступнику Міністра культури України Світлані Фоменко.

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Сергій Іванович Васильківський (1854-1917) — видатний представник українського реалістичного живопису другої половини ХIX століття, художник-пейзажист, у творчого доробку якого майже 3 тисячі творів. Навчався у Петербурзі у майстерні Михайла Клодта і Володимира Орловського.

Найвідоміші його роботи: “Козача левада” (1893), “Дніпровські плавні” (1896), “По Донцю” (1901); епічно-історичні полотна — “Бій запорожців з татарами” (1892), “Козаки у степу” (бл. 1905), “Похід козаків” (1917); побутово-жанрові — “Козак і дівчина” (1894), “Ярмарок у Полтаві” (1902). У1901—1908 рр. для оформлення будинку Полтавського земства працював над картинами “Чумацький Ромоданівський шлях”, “Козак Голота”, “Вибори полковником Мартина Пушкаря” (роботи загинули протягом 1941–43).

Сергій Васильківський, "Українська церква", поч. ХХ ст.

Сергій Васильківський, "Полтавщина. Тихий вечір", 1898 рік

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