Етюд Рембрандта з відбитками пальців художника продали на аукціоні за понад 12 млн доларів

Розміри картини, написаної маслом на дубовій дошці, складають всього 25 на 20 см. Фахівці відносять її до 1655 року, вказуючи, що це один з семи начерків Рембрандта, що зображують Ісуса в образі хлопця. Небувалий ажіотаж, який розгорнувся в ході торгів, пов’язаний з тим, що на первинному шарі фарби були виявлені два відбитки пальців, які, за оцінками експертів, цілком могли належати самому Рембрандту.

Незважаючи на те, що підтвердити цю гіпотезу буде вкрай складно, якщо взагалі можливо, учасники аукціону в останній момент почали різко збільшувати ставки, і в підсумку оціночна вартість твору була перевищена більш, ніж у півтора рази.

Харменс ван Рейн Рембрандт (1606-1669) — один з найбільших представників золотого століття голландського живопису. Народжений в сім’ї мірошника він почав вчитися образотворчому мистецтву на початку 20-х років XVII століття, а вже в 1630-і роки став широко відомим завдяки картині “Урок анатомії доктора Тюльпа” (1632).

Tonight, London's #OldMasters Evening Sale was led by #Rembrandt's exceptional 'Study of the Head of a Young Man'. Dated to circa 1655, and bearing two remarkably preserved fingerprints, it achieved £9.5million in a sale totalling £30.2million #SothebysMasters pic.twitter.com/paF5Z5SmGb

— Sotheby's (@Sothebys) 5 грудня 2018 р.