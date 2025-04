Этюд Рембрандта с отпечатками пальцев художника продали на аукционе за более 12 млн долларов

Размеры картины, написанной маслом на дубовой доске, составляют всего 25 на 20 см. Специалисты относят ее к 1655 году, указывая, что это один из семи набросков Рембрандта, изображающих Иисуса в образе юноши. Небывалый ажиотаж, развернувшийся в ходе торгов, связан с тем, что на первичном слое краски были обнаружены два отпечатка пальцев, которые, по оценкам экспертов, вполне могли принадлежать самому Рембрандту.

Несмотря на то, что подтвердить эту гипотезу будет крайне сложно, если вообще возможно, участники аукциона в последний момент начали резко увеличивать ставки, и в итоге оценочная стоимость произведения была превышена более, чем в полтора раза.

Харменс ван Рейн Рембрандт (1606-1669) — один из крупнейших представителей золотого века голландской живописи. Родившийся в семье мельника он начал учиться изобразительному искусству в начале 20-х годов XVII века, а уже в 1630-е годы получил широкую известность благодаря картине “Урок анатомии доктора Тюльпа” (1632).

Tonight, London’s #OldMasters Evening Sale was led by #Rembrandt ’s exceptional’ Study of the Head of a Young Man ". Dated to circa 1655, and bearing two remarkably preserved fingerprints, it achieved £ 9.5million in a sale totalling £ 30.2million #SothebysMasters pic.twitter.com/paF5Z5SmGb

— Sotheby’s (@Sothebys) 5 декабря 2018