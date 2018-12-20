Картина известного художника через 75 лет вернулась в украинский музей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Картина известного украинского живописца Сергея Васильковского через 75 лет вернулась в Харьковского художественного музея. В церемонии передачи приняли участие Министр культуры Украины Евгений Нищук, временный поверенный в делах Федеративной Республики Германия в Украине Вольфганг Биндзайль и главный хранитель фондов областного коммунального учреждения Харьковского художественного музея Виктория Кацай. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины, передает УНН.
“19 декабря в Национальном заповеднике” София Киевская “состоялась торжественная церемония передачи произведения выдающегося украинского живописца второй пол.19 — нач. 20 в. соч. Сергея Васильковского „Этюд с домом“, утраченного Харьковским художественным музеем во время Второй мировой войны”, - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Харьковский художественный музей потерял во время Второй мировой войны более 70 тысяч экспонатов, и среди них, 755 живописных работ выдающегося украинского пейзажиста Сергея Васильковского. На сегодняшний день в музее хранится самая большая коллекция его работ — 255 произведений.
Напомним, 28 ноября Германия вернула Украине картину, вывезенную во время Второй мировой войны.
27-28 ноября 2018 года в Киеве состоялось XII заседание Смешанной украинско-немецкой комиссии по вопросам возвращения и реституции утраченных и незаконно перемещенных во время и вследствие Второй мировой войны культурных ценностей. Важным событием этого заседания стала передача немецкой стороной Украине упомянутого произведения Сергея Ивановича Васильковского “Этюд с домом”, утраченного Харьковским художественным музеем во время Второй мировой войны.
Глава немецкой части Смешанной украинский-немецкой комиссии, Посол по особым поручениям Федерального министерства иностранных дел Германии, статс-секретарь в отставке д-р Михаэль Янсен торжественно вручил картину “Этюд с домом” — первому заместителю Министра культуры Украины Светлане Фоменко.
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Сергей Иванович Васильковский (1854-1917) — выдающийся представитель украинской реалистической живописи второй половины ХIX века, художник-пейзажист, в творчества которого почти 3 тысячи произведений. Учился в Петербурге в мастерской Михаила Клодта и Владимира Орловского.
Самые известные его работы: “Казачья левада” (1893), “Днепровские плавни” (1896), “По Донцу” (1901); эпически-исторические полотна — “Бой запорожцев с татарами” (1892), “Казаки в степи” (ок. 1905), “Поход казаков” (1917); жанрово-бытовые — “Казак и девушка” (1894), “Ярмарка в Полтаве” (1902). В 1901-1908 гг. для оформления дома Полтавского земства работал над картинами “Чумацкий Ромодановский путь”, “Козак Голота”, “Выборы полковником Мартына Пушкаря” (работы погибли в течение 1941-43).
Сергей Васильковский, “Украинская церковь”, нач. ХХ ст.
Сергей Васильковский, “Окрестности Полтавы. Тихий вечер”, 1898 год