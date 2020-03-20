В Украине за полгода хотели разворовать 740 млн грн на оборонном заказе - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. За полгода контрразведка Службы безопасности Украины предупредила присвоение более 742 миллионов гривен бюджетных средств на выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"За полгода контрразведка СБУ предупредила присвоение более 742 млн грн бюджетных средств на выполнении государственного оборонного заказа. Также блокированы схемы хищений в сфере военно-технического сотрудничества и экспортного контроля на более 700 млн грн", - сказано в сообщении.
Отмечается, что контрразведчики СБУ предупредили незаконный вывоз за пределы Украины товаров военного назначения и двойного использования на сумму более 647 млн грн. По фактам нелегальной переправки указанных товаров начато 28 уголовных производств по ст. 333 Уголовного кодекса Украины.
Из-за выявленных нарушений в сфере экспортного контроля наложено штрафных санкций на сумму более 137 миллионов гривен. По соответствующим материалам СБУ судами уже вынесено 13 приговоров.
По другим фактам проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, руководителю одного из предприятий "Укроборонпрома" сообщили о подозрении в растрате почти 1 млн грн из госбюджета.