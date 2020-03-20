В Україні за пів року хотіли розікрасти 740 млн грн на оборонному замовленні - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. За півроку контррозвідка Служби безпеки України попередила привласнення понад 742 мільйонів гривень бюджетних коштів на виконанні державного оборонного замовлення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"За півроку контррозвідка СБУ попередила привласнення понад 742 млн грн бюджетних коштів на виконанні державного оборонного замовлення. Також блоковано схеми розкрадань у сфері військово-технічного співробітництва і експортного контролю на понад 700 млн грн", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що контррозвідники СБУ попередили незаконне вивезення за межі України товарів військового призначення та подвійного використання на суму понад 647 млн грн. За фактами нелегального переправлення вказаних товарів розпочато 28 кримінальних проваджень за ст. 333 Кримінального кодексу України.
Через виявлені порушення у сфері експортного контролю накладено штрафних санкцій на суму понад 137 мільйонів гривень. За відповідними матеріалами СБУ судами вже винесено 13 вироків.
За іншими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, керівнику одного з підприємств "Укроборонпрому" повідомили про підозру в розтраті майже 1 млн грн з держбюджету.