Керівнику одного з підприємств "Укроборонпрому" повідомили про підозру у розтраті майже 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Керівнику одного з підприємств "Укроборонпрому" військова прокуратура Сумського гарнізону повідомила про підозру в розтраті майже 1 млн грн з держбюджету. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
"Повідомлено про підозру директору ДП "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів", який входить до складу ДК "Укроборонпром", та директору приватного товариства у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - йдеться в повідомленні.
Так, у лютому 2019 р Міністерство оборони України та "Державний НДІ хімічних продуктів" уклали договір на постачання 600 одиниць військових засобів ураження на суму більше 12 мільйонів гривень.
"Після цього директор держпідприємства уклав договір з керівництвом приватного товариства, яке не могло виготовити та поставити необхідне озброєння. В серпні правоохоронці провели 25 обшуків на підприємствах та військових представництвах, в ході яких вилучена необхідна документація, чорнові записи, тощо", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що директор держпідприємства протягом 2019 р розтратив, а посадові особи ТОВ привласнили бюджетні кошти в сумі 917 726 грн, призначені на виготовлення озброєння для військовослужбовців ЗСУ.
"Наразі тривають подальші слідчі (розшукові) дії щодо встановлення всіх обставин вчинення злочину та інших осіб, причетних до його вчинення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ДК “Укроборонпром” ініціювали серію внутрішніх розслідувань щодо останніх подій в концерні після появи 3 вересня інформації щодо підписання ексгендиректором наказу про зміну статуту ДК "Укрспецекспорт".