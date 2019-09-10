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6 марта, 14:10 • 113569 просмотра

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Руководителю одного из предприятий "Укроборонпрома" сообщили о подозрении в растрате почти 1 млн грн

Руководителю одного из предприятий "Укроборонпрома" сообщили о подозрении в растрате почти 1 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10512 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Руководителю одного из предприятий "Укроборонпрома" военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила о подозрении в растрате почти 1 млн грн из госбюджета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Сообщено о подозрении директору ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов", который входит в состав ГК "Укроборонпром", и директору частного общества в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в сообщении.

Так, в феврале 2019 г. Министерство обороны Украины и "Государственный НИИ химических продуктов" заключили договор на поставку 600 единиц военных средств поражения на сумму более 12 млн гривен.

"После этого директор госпредприятия заключил договор с руководством частного общества, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение. В августе правоохранители провели 25 обысков на предприятиях и военных представительствах, в ходе которых изъята необходимая документация, черновые записи и т.д.", - говорится в сообщении.

Установлено, что директор госпредприятия в течение 2019 г. растратил, а должностные лица ООО присвоили бюджетные средства в сумме 917 726 грн, предназначенные для изготовления вооружения для военнослужащих ВСУ.

"Сейчас продолжаются дальнейшие следственные (розыскные) действия по установлению всех обстоятельств совершения преступления и других лиц, причастных к его совершению. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в ГК "Укроборонпром" инициировали серию внутренних расследований относительно последних событий в концерне после появления 3 сентября информации о подписании экс-гендиректором приказа об изменении устава ГК "Укрспецэкспорт".

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