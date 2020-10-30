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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 37352 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 59899 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 95917 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 115653 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 93234 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100084 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103203 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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В Украине за месяц обнаружили более 650 преступлений против окружающей среды

В Украине за месяц обнаружили более 650 преступлений против окружающей среды

Киев  •  УНН

 • 10916 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Украине за месяц обнаружили 664 преступления против окружающей среды, большинство из них — незаконная порубка леса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

“Всего за месяц выявлено 664 преступления против окружающей среды. О нарушениях правил охраны или использования недр — 87 и незаконной вырубки леса — 388. В суд с обвинительными актами направлено 137 уголовных правонарушений. Установлен ущерб на 687 млн гривен. С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на 2,6 млн грн и заявлено исков на 684,2 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году было разработана и внедрена новая система мониторинга организованных форм преступности.

Напомним, во Львовской области задержали депутата сельского совета — мастера леса госпредприятия, систематически получавшего взятки за нелегальную вырубку и продажу древесины.

Украинские Национальные Новости

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