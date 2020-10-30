В Украине за месяц обнаружили более 650 преступлений против окружающей среды

“Всего за месяц выявлено 664 преступления против окружающей среды. О нарушениях правил охраны или использования недр — 87 и незаконной вырубки леса — 388. В суд с обвинительными актами направлено 137 уголовных правонарушений. Установлен ущерб на 687 млн гривен. С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на 2,6 млн грн и заявлено исков на 684,2 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году было разработана и внедрена новая система мониторинга организованных форм преступности.

Напомним, во Львовской области задержали депутата сельского совета — мастера леса госпредприятия, систематически получавшего взятки за нелегальную вырубку и продажу древесины.