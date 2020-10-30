В Україні за місяць виявили понад 650 злочинів проти довкілля
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Україні за місяць виявили 664 злочини проти довкілля, більшість із них — незаконна порубка лісу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
“Загалом за місяць виявлено 664 злочини проти довкілля. Щодо порушень правил охорони або використання надр — 87 та незаконної порубки лісу — 388. До суду з обвинувальними актами скеровано 137 кримінальних правопорушень. Установлено збитків на 687 млн гривень. З метою забезпечення відшкодування спричинених збитків накладено арештів на 2,6 млн грн та заявлено позовів на 684,2 млн гривень”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що цьогоріч було розроблена і запроваджена нова система моніторингу організованих форм злочинності.
Нагадаємо, на Львівщині затримали депутата сільської ради — майстра лісу держпідприємства, який систематично отримував хабарі за нелегальну вирубку та продаж деревини.