На Львівщині затримали депутата сільради за хабарі за нелегальну вирубку лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Львівщині затримали депутата сільської ради — майстра лісу держпідприємства, який систематично отримував хабарі за нелегальну вирубку та продаж деревини. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури, передає УНН.
“Під час одержання чергової суми неправомірної вигоди в розмірі 10 тис грн викрито майстра лісу держпідприємства „Дрогобицьке лісове господарство“. Встановлено, що вказана службова особа систематично вимагала гроші від суб’єктів господарювання за невжиття заходів реагування за нелегальну вирубку лісодеревини, а також продаж без відповідних документів деревини особливо цінної породи „дуб“. На цей час фігуранта, який є депутатом сільської ради, затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України”, — йдеться в повідомленні.
Додається, що керівником обласної прокуратури готується повідомлення затриманому про підозру. Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, в Одеській області на хабарі “погоріли” лісники держпідприємства.