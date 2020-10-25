Во Львовской области задержали депутата сельсовета за взятки за нелегальную вырубку леса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Во Львовской области задержали депутата сельского совета - мастера леса госпредприятия, который систематически получал взятки за нелегальную вырубку и продажу древесины. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры, передает УНН.
“При получении очередной суммы неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн разоблачен мастер леса госпредприятия „Дрогобычское лесное хозяйство“. Установлено, что указанное должностное лицо систематически вымогало деньги от субъектов хозяйствования за непринятие мер реагирования за нелегальную вырубку леса, а также продажу без соответствующих документов древесины особо ценной породы „дуб“. В настоящее время фигурант, который является депутатом сельского совета, задержан в порядке ст.208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что руководителем областной прокуратуры готовится сообщение задержанному о подозрении. Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, в Одесской области на взятке “погорели” лесники госпредприятия.