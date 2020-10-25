В Одеській області на хабарі “погоріли” лісники держпідприємства

“З’ясовано, що лісники вимагали від фізичної особи неправомірні кошти за реалізацію лісоматеріалів твердої породи деревини без оформлення відповідних офіційних документів та дотримання законних процедур. На теперішній час триває проведення невідкладних слідчих дій, за результатами яких будуть вирішені питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини вчиненого злочину, а також перевіряється можлива причетність інших осіб”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті судитимуть лісника за отримання 1,2 тис. доларів хабара.