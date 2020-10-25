В Одесской области на взятке "погорели" лесники госпредприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Одесской области во время получения 52 тыс. грн взятки задержали лесника государственного предприятия и его помощника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.
“Установлено, что лесники требовали от физического лица неправомерные средства за реализацию лесоматериалов твердой породы древесины без оформления соответствующих официальных документов и соблюдения законных процедур. В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий, по результатам которых будут решены вопросы относительно объявления подозрения и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также проверяется возможная причастность других лиц”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на Закарпатье будут судить лесника за получение 1,2 тыс. долларов взятки.