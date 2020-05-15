В Украине за два месяца осуждено более 100 коррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине за два месяца направлены в суд уголовные производства в отношении 453 коррупционеров, осужденны 114. Об этом рассказала в видеообращении касательно отчета за 2 месяца работы Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН.
“Еще одна тема общественного внимания и контроля — хищение государственных средств и коррупция. Направлено в суд уголовные производства в отношении 453 коррупционеров. По принципиальной позиции прокуроров осужден 114 человек”, — сказала Венедиктова.
По ее словам, в апреле сообщено о подозрении бывшему директору госпредприятия в завладении государственным имуществом на сумму 5,5 млн долларов США и почти 300 тыс. евро.
“Также сообщается о подозрении бывшему заместителю Министра обороны Украины и директора одного из департаментов этого ведомства, в результате злоупотреблений которых нанесен ущерб более чем 17 млн гривен”, — напомнила Венедиктова.
Напомним, НАБУ и САП с начала года сообщили о подозрении 80 лицам из-за коррупционных преступлений.