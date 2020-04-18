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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 618 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 22574 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130400 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130120 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Актуальное
В Украине за сутки пропали 34 ребенка: всех нашли

В Украине за сутки пропали 34 ребенка: всех нашли

Киев  •  УНН

 • 15113 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Украине за минувшие сутки пропали 34 ребенка, однако всех нашли и вернули домой. Об этом УНН передает со ссылкой на сообщение Нацполиции в Twitter.

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"За прошедшие сутки пропали 34 ребенка. Полицейские разыскали всех пропавших детей и вернули их родным домой", - сообщили в полиции.

Напомним, 17 апреля в Запорожской области исчезли двое несовершеннолетних братьев.

В предпраздничный день мы имеем для вас хорошие новости

За минувшие сутки наши полицейские разыскали всех пропавших детей и вернули их родным домой

Держите родных в безопасности и оставайтесь дома # полиция # новости # залишайсявдома #StayHome pic.twitter.com/p5P0Ka7ZI8

- Национальная Полиция (@NPU_GOV_UA) April 18, 2020

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