В Украине за сутки пропали 34 ребенка: всех нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Украине за минувшие сутки пропали 34 ребенка, однако всех нашли и вернули домой. Об этом УНН передает со ссылкой на сообщение Нацполиции в Twitter.
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"За прошедшие сутки пропали 34 ребенка. Полицейские разыскали всех пропавших детей и вернули их родным домой", - сообщили в полиции.
Напомним, 17 апреля в Запорожской области исчезли двое несовершеннолетних братьев.
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За минувшие сутки наши полицейские разыскали всех пропавших детей и вернули их родным домой
Держите родных в безопасности и оставайтесь дома # полиция # новости # залишайсявдома #StayHome pic.twitter.com/p5P0Ka7ZI8