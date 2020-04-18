В Україні за добу зникли 34 дитини: усіх знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Україні за минулу добу зникло 34 дитини, однак усіх знайшли і повернули додому. Про це УНН передає з посиланням на повідомлення Нацполіції у Twitter.
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"За минулу добу зникло 34 дитини. Поліцейські розшукали всіх зниклих дітей та повернули їх рідним додому", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, 17 квітня у Запорізькій області зникли двоє неповнолітніх братів.
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За минулу добу наші поліцейські розшукали всіх зниклих дітей та повернули їх рідним додому
Тримайте найрідніших в безпеці та залишайтесь вдома#поліція #новини #залишайсявдома #StayHome pic.twitter.com/p5P0Ka7ZI8