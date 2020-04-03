Жорстоке вбивство підлітків на Львівщині: двох підозрюваних арештували

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Львівщині відправили під варту двох підозрюваних, віком 18 та 19 років, у вбивстві двох підлітків 16 та 17 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.