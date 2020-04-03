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Жорстоке вбивство підлітків на Львівщині: двох підозрюваних арештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Львівщині відправили під варту двох підозрюваних, віком 18 та 19 років, у вбивстві двох підлітків 16 та 17 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

“За рішенням суду мешканці Золочева віком 18 та 19 років, перебуватимуть під вартою без права внесення застави”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що інформація про зникнення двох мешканців міста Золочів — 16-річної дівчини та 17-річного юнака, надійшла у поліцію 17 березня.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою “безвісно зниклі”. До розшуку молодих людей були задіяні працівники Золочівського відділу поліції, кінологи, співробітники оперативних та слідчих підрозділів поліції Львівщини, а також нацгвардійці та небайдужі громадяни.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що зниклі юнак та дівчина могли були вбитими, а до скоєння цього злочину причетні двоє мешканців міста Золочів, котрі, як встановили оперативники Управління протидії наркозлочинності, з використанням Інтернету налагодили схему реалізації канабісу на території Львова та Золочева. Зловмисники ретельно спланували вбивства — вибрали місце у лісі неподалік села Підгірці, викопали яму, приготували знаряддя скоєння злочину та бензин для спалення тіл. 15 березня вони заманили юнака та дівчину у ліс, забили їх битою до смерті, тіла скинули у яму, облили бензином, підпалили та закопали.

31 березня поліцейські затримали причетних до вбивств та торгівлі наркотичними засобами у порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили знаряддя скоєння вбивств, револьвер, наркотичні засоби, частина яких була розфасована та готова до реалізації, а також електронні ваги, пакети та інші речові докази. Все вилучене скеровано на експертне дослідження.

Слідчі повідомили затриманим про підозру в скоєні злочинів, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Максимальне покарання, передбачене санкціями статей — довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Харківщині 17-річний хлопець під час сварки задушив свою бабусю і, щоб приховати злочин, підпалив її квартиру. 

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