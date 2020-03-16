На Харківщині підліток під час сварки задушив свою бабусю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На Харківщині 17-річний хлопець під час сварки задушив свою бабусю і, щоб приховати злочин, підпалив її квартиру. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"17-річний мешканець селища Манченки Харківського району під час сварки задушив пенсіонерку. Щоб приховати злочин підліток підпалив квартиру та втік з місця події", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що тіло 90-річної жінки було виявлено 14 березня рятувальниками під час гасіння пожежі. Поліцейські, які прибули на місце події, виявили на тілі померлої ознаки насильницької смерті.
"За скоєння злочину співробітниками Люботинського відділення поліції був викритий та затриманий 17-річний онук жінки", - зазначили у відділі комунікації.
Повідомляється, що слідчі повідомили хлопцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення. Зараз він утримується в ізоляторі тимчасового тримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, на Харківщині чоловік зарізав власну матір.