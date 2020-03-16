В Харьковской области подросток во время ссоры задушил свою бабушку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Харьковской области 17-летний парень во время ссоры задушил свою бабушку и, чтобы скрыть преступление, поджег ее квартиру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"17-летний житель поселка Манченки Харьковского района во время ссоры задушил пенсионерку. Чтобы скрыть преступление подросток поджег квартиру и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Указано, что тело 90-летней женщины было обнаружено 14 марта спасателями при тушении пожара. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили на теле умершей признаки насильственной смерти.
"За совершение преступления сотрудниками Люботинського отделения полиции был уличен и задержан 17-летний внук женщины", - отметили в отделе коммуникации.
Сообщается, что следователи сообщили парню о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Сейчас он содержится в изоляторе временного содержания в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, в Харьковской области мужчина зарезал собственную мать.