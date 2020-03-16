В Харьковской области подросток во время ссоры задушил свою бабушку

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100910 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104264 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106276 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105217 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113935 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100999 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105422 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106683 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131592 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Харьковской области подросток во время ссоры задушил свою бабушку

В Харьковской области подросток во время ссоры задушил свою бабушку

Киев  •  УНН

 • 14243 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Харьковской области 17-летний парень во время ссоры задушил свою бабушку и, чтобы скрыть преступление, поджег ее квартиру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"17-летний житель поселка Манченки Харьковского района во время ссоры задушил пенсионерку. Чтобы скрыть преступление подросток поджег квартиру и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Указано, что тело 90-летней женщины было обнаружено 14 марта спасателями при тушении пожара. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили на теле умершей признаки насильственной смерти.

"За совершение преступления сотрудниками Люботинського отделения полиции был уличен и задержан 17-летний внук женщины", - отметили в отделе коммуникации.

Сообщается, что следователи сообщили парню о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Сейчас он содержится в изоляторе временного содержания в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области мужчина зарезал собственную мать.

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