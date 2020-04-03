Жестокое убийство подростков во Львовской области: двух подозреваемых арестовали

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97487 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102738 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104821 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103890 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112346 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100565 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105098 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106596 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131532 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130443 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

5 марта, 18:13 • 37096 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

5 марта, 18:16 • 64710 просмотра
Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

5 марта, 18:29 • 32367 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

5 марта, 18:37 • 109262 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

5 марта, 20:07 • 52641 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 112346 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 116688 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 144730 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 187214 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 171866 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 101248 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 105919 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111333 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 109556 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 109035 просмотра
Актуальное
Жестокое убийство подростков во Львовской области: двух подозреваемых арестовали

Жестокое убийство подростков во Львовской области: двух подозреваемых арестовали

Киев  •  УНН

 • 15621 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во Львовской области отправили под стражу двух подозреваемых, в возрасте 18 и 19 лет, в убийстве двух подростков 16 и 17 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

"По решению суда жители Золочева в возрасте 18 и 19 лет, будут находиться под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об исчезновении двух жителей города Золочев - 16-летней девушки и 17-летнего юноши, поступила в полицию 17 марта.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "без вести пропавшие". К розыску молодых людей были задействованы работники Золочевского отдела полиции, кинологи, сотрудники оперативных и следственных подразделений полиции Львовской области, а также нацгвардейцы и неравнодушные граждане.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что пропавшие юноша и девушка могли были убитыми, а к совершению этого преступления причастны двое жителей города Золочев, которые, как установили оперативники Управления противодействия наркопреступности с использованием Интернета наладили схему реализации каннабиса на территории Львова и Золочева. Злоумышленники тщательно спланировали убийства - выбрали место в лесу близ села Подгорцы, выкопали яму, приготовили орудия совершения преступления и бензин для сожжения тел. 15 марта они заманили юношу и девушку в лес, забили их битой до смерти, тела сбросили в яму, облили бензином, подожгли и закопали.

31 марта полицейские задержали причастных к убийствам и торговли наркотическими средствами в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли орудия совершения убийств, револьвер, наркотические средства, часть которых была расфасована и готова к реализации, а также электронные весы, пакеты и другие вещественные доказательства. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харьковской области 17-летний парень во время ссоры задушил свою бабушку и, чтобы скрыть преступление, поджег ее квартиру.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы