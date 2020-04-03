Жестокое убийство подростков во Львовской области: двух подозреваемых арестовали

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во Львовской области отправили под стражу двух подозреваемых, в возрасте 18 и 19 лет, в убийстве двух подростков 16 и 17 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.