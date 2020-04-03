Жестокое убийство подростков во Львовской области: двух подозреваемых арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во Львовской области отправили под стражу двух подозреваемых, в возрасте 18 и 19 лет, в убийстве двух подростков 16 и 17 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
"По решению суда жители Золочева в возрасте 18 и 19 лет, будут находиться под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация об исчезновении двух жителей города Золочев - 16-летней девушки и 17-летнего юноши, поступила в полицию 17 марта.
По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "без вести пропавшие". К розыску молодых людей были задействованы работники Золочевского отдела полиции, кинологи, сотрудники оперативных и следственных подразделений полиции Львовской области, а также нацгвардейцы и неравнодушные граждане.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что пропавшие юноша и девушка могли были убитыми, а к совершению этого преступления причастны двое жителей города Золочев, которые, как установили оперативники Управления противодействия наркопреступности с использованием Интернета наладили схему реализации каннабиса на территории Львова и Золочева. Злоумышленники тщательно спланировали убийства - выбрали место в лесу близ села Подгорцы, выкопали яму, приготовили орудия совершения преступления и бензин для сожжения тел. 15 марта они заманили юношу и девушку в лес, забили их битой до смерти, тела сбросили в яму, облили бензином, подожгли и закопали.
31 марта полицейские задержали причастных к убийствам и торговли наркотическими средствами в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.
Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли орудия совершения убийств, револьвер, наркотические средства, часть которых была расфасована и готова к реализации, а также электронные весы, пакеты и другие вещественные доказательства. Все изъятое направлено на экспертное исследование.
Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - пожизненное лишение свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Харьковской области 17-летний парень во время ссоры задушил свою бабушку и, чтобы скрыть преступление, поджег ее квартиру.