В Украине за сутки произошло более 600 ДТП, 16 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Украине за минувшие сутки произошло более 600 ДТП, из них 100 - с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"За прошедшие сутки на дорогах нашей страны произошло 601 ДТП. Соблюдайте правила дорожного движения. Дорога не прощает ошибок", - указали в полиции.
Кроме того, по обнародованным правоохранителями данным, 26 мая составили 260 протоколов за управление в состоянии опьянения, зафиксировали 100 ДТП с пострадавшими.
"114 человек травмированы 16 человек погибло", - отметили в полиции.
По данным патрульной полиции, за период с 20 по 26 мая в общем вынесено 29 097 постановлений за нарушение ПДД, 865 админпротоколов составили за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
Напомним, в ДТП под Черновцами погибли двое молодых братьев.