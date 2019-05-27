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В Україні за добу сталося понад 600 ДТП, 16 загиблих

В Україні за добу сталося понад 600 ДТП, 16 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. В Україні за минулу добу сталося понад 600 дорожньо-транспортних пригод, з них 100 - з постраждалими. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції.

"Упродовж минулої доби на дорогах нашої країни сталося 601 ДТП. Дотримуйтеся правил дорожнього руху. Дорога не вибачає помилок", - вказали у поліції.

Окрім того, за оприлюдненими правоохоронцями даними, 26 травня склали 260 протоколів за керування у стані сп'яніння, зафіксували 100 ДТП з постраждалими.

"114 людей травмовано, 16 людей загинуло", - зазначили у поліції.

За даними патрульноїх поліції, за період з 20 по 26 травня загалом винесено 29 097 постанов за порушення ПДР, 865 адмінпротоколів склали за керування транспортними засобами у стані сп'яніння.

Нагадаємо, у ДТП під Чернівцями загинули двоє молодих братів.

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