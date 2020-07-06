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В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 41 ребенка и 40 медиков

В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 41 ребенка и 40 медиков

Киев  •  УНН

 • 11996 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. За прошедшие сутки в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 543 человек, из них 41 ребенок и 40 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) 543 человека, из них 41 ребенка, а также 40 медработников. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксировано 13 летальных случаев. При этом выздоровели 327 пациентов", - сказал Степанов.

Всего за все время пандемии заболело 49 тыс. 43 человека. Из них 3550 детей, а также 7030 медработников. В общем выздоровели 21 тыс. 703 человек, а летальных случаев 1262.

Он добавил, что за предыдущие сутки было совершено 10 709 тестов. Из них 6696 исследований методом ПЦР, а также 4013 исследования методом ИФА.

Напомним, что в Украине уже более 49 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 543.

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