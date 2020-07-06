В Україні за добу коронавірусну хворобу виявили у 41 дитини та 40 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. За минулу добу в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 543 осіб, з них 41 дитина та 40 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіло (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) 543 особи, з них 41 дитини, а також 40 медпрацівників. Було госпіталізовано 172 особи. Зафіксовано 13 летальних випадки. При цьому одужало 327 пацієнтів", - сказав Степанов.
Загалом за весь час пандемії захворіло 49 тис. 43 людини. З них 3550 дітей, а також 7030 медпрацівників. Загалом одужало 21 тис. 703 осіб, а летальних випадків 1262.
Він додав, що за попередню добу було здійснено 10 709 тестів. З них 6696 досліджень методом ПЛР, а також 4013 дослідження методом ІФА.
Нагадаємо, що в Україні вже понад 49 тис. випадків COVID-19, за добу – 543.