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В Україні за добу коронавірусну хворобу виявили у 41 дитини та 40 медиків

В Україні за добу коронавірусну хворобу виявили у 41 дитини та 40 медиків

Київ • УНН

 • 11999 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. За минулу добу в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 543 осіб, з них 41 дитина та 40 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу захворіло (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) 543 особи, з них 41 дитини, а також 40 медпрацівників. Було госпіталізовано 172 особи. Зафіксовано 13 летальних випадки. При цьому одужало 327 пацієнтів", - сказав Степанов.

Загалом за весь час пандемії захворіло 49 тис. 43 людини. З них 3550 дітей, а також 7030 медпрацівників. Загалом одужало 21 тис. 703 осіб, а летальних випадків 1262.

Він додав, що за попередню добу було здійснено 10 709 тестів. З них 6696 досліджень методом ПЛР, а також 4013 дослідження методом ІФА.

Нагадаємо, що в Україні вже понад 49 тис. випадків COVID-19, за добу – 543.

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