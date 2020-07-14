В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 26 детей и 74 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 638 человек, из них 26 детей и 74 медицинских работника. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 638 человек, из них 26 детей и 74 медицинских работников. Были госпитализированы 157 человек. Зафиксировано 14 летальных случаев. При этом выздоровели 651 пациент", - сказал Степанов.
По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 54 771, из них 3906 детей, а также 7499 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 27 154 человек и 1412 летальных случаев.
Напомним, в Украине уже более 54,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 638.