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В Україні за добу коронавірусну хворобу виявили у 26 дітей та 74 медиків

В Україні за добу коронавірусну хворобу виявили у 26 дітей та 74 медиків

Київ • УНН

 • 11973 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 638 осіб, з них 26 дітей та 74 медичних працівника. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 638 осіб, з них 26 дітей та 74 медичних працівників. Було госпіталізовано 157 осіб. Зафіксовано 14 летальних випадків. При цьому одужало 651 пацієнт", - сказав Степанов.

За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 54 771, з них 3906 дітей, а також 7499 медичних працівників. При цьому загалом одужало 27 154 осіб та 1 412 летальних випадків.

Нагадаємо, в Україні вже понад 54,7 тис. випадків COVID-19, за добу – 638.

Українські Національні Новини

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