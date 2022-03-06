В Украине за время войны с Россией родилось более 4 тыс. младенцев и поженилось почти столько же пар

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15 марта, 19:03 • 79705 просмотра

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Киев • УНН

 • 293990 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. За 11 дней войны в Украине родилось более 4 тыс. младенцев и образовалось почти 4 тыс. новых семей. Об этом информирует Министерство юстиции Украины, пишет УНН.

Детали

"Как бы враг не хотел нас уничтожить и сломать, но жизнь продолжается... И рождается новая, несмотря на войну. С начала войны с Россией в разных уголках Украины родилось 4311 младенцев”, - говорится в сообщении.

Также сообщили, что за это время украинцы создали почти 4 тысячи новых семей. 3973 пары решили официально зарегистрировать свой союз в условиях войны

Добавим

С начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло уже 38 детей.

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