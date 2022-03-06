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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Вторгнення РФ в Україну: загинуло вже 38 дітей

Вторгнення РФ в Україну: загинуло вже 38 дітей

Київ • УНН

 • 100068 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. З початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло вже 38 дітей. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.

Деталі

"Станом на 12 годину 6 березня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 38 дітей та постраждала 71 дитина", - написала Денісова.

Вона додала, що ці дані неостаточні, оскільки встановити точну інформацію про кількість убитих та поранених жителів міста Маріуполя Донецької області та міста Ірпеня у Київській області наразі неможливо.

Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських окупантів у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик.

У місті Буча на Київщині двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу.

На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста. Щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина в тяжкому стані через поранення.

Хлопчик, який народився у місті Харкові 40 днів тому, помер від пневмонії. Він захворів під час кількаденного перебування у бомбосховищі в Харкові.

Внаслідок повітряної атаки ворога на місто Біла Церква, ракетними ударами пошкоджені 15 приватних будинків, де були літні люди та діти. Кількість жертв наразі невідома.

У напрямку Гостомель–Буча–Ірпінь в укриттях перебуває до 70-ти малюків, є поранені. Лікарів та волонтерів війська агресора до дітей не допускають.

"Збройні сили Російської Федерації продовжують грубо порушувати основні права дітей – декларація про життя і охорону здоров'я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини. Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення військової агресії проти України", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо

За 11 днів війни Росії проти України ворог втратив понад 11 тисяч осіб.

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