Вторжение РФ в Украину: погибло уже 38 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. С начала вторжения Российской Федерации в Украину погибло уже 38 детей. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует УНН.
Детали
"По состоянию на 12 часов 6 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 38 детей и пострадала 71 ребенок", - написала Денисова.
Она добавила, что эти данные неокончательные, так как установить точную информацию о количестве убитых и раненых жителей города Мариуполя Донецкой области и города Ирпень в Киевской области пока невозможно.
Только за последние сутки в результате обстрелов российских оккупантов в Мариуполе погиб полуторагодовалый мальчик.
В городе Буча Киевской области двое тяжелораненых детей умерли из-за невозможности получить медицинскую помощь.
На выезде из города Ирпень Киевской области российские войска открыли огонь по гражданским во время их попытки эвакуироваться из города. По меньшей мере три человека погибли, в том числе - двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения.
Мальчик, который родился в городе Харькове 40 дней назад, умер от пневмонии. Он заболел во время многодневного пребывания в бомбоубежище в Харькове.
В результате воздушной атаки врага на город Белая Церковь ракетными ударами повреждены 15 частных домов, где были пожилые люди и дети. Количество жертв пока неизвестно.
В направлении Гостомель-Буча-Ирпень в укрытиях находится до 70-ти малышей, есть раненые. Врачей и волонтеров войска агрессора к детям не допускают.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают грубо нарушать основные права детей - право на жизнь и охрану здоровья, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка. Призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины", - отметила омбудсмен.
Напомним
За 11 дней войны России против Украины враг потерял более 11 тысяч человек.