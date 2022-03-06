В Україні за час війни з Росією народилося понад 4 тис. немовлят та побралося майже стільки ж пар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. За 11 днів війни в Україні народилося понад 4 тис. немовлят та утворилося майже 4 тис. нових сімей. Про це інформує Міністерство юстиції України, пише УНН.
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"Як би ворог не хотів нас знищити та зламати, але життя триває... І народжується нове, попри війну. З початку війни з Росією в різних куточках України народилося 4311 немовлят”, - ідеться в повідомленні.
Також повідомили, що за цей час українці створили майже 4 тисячі нових сімей. 3973 пари вирішили офіційно зареєструвати свій союз в умовах війни
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З початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло вже 38 дітей.