В Украине за 2021 год зафиксировали полтысячи рекордов: в каких городах больше всего

ukru
15 марта, 19:03 • 107797 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146250 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125375 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118767 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105847 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101948 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94940 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125599 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128037 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127381 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 53576 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 36926 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 31765 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 56220 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 39822 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 125599 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 125520 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 262605 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291891 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 228170 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105819 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128038 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112012 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129241 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131225 просмотра
Актуальное
В Украине за 2021 год зафиксировали полтысячи рекордов: в каких городах больше всего

В Украине за 2021 год зафиксировали полтысячи рекордов: в каких городах больше всего

Киев • УНН

 • 15587 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В течение прошлого года Национальный реестр рекордов Украины зарегистрировал 584 национальных, международных, мировых и областных рекордов. Об этом в Facebook сообщила руководитель Нацреестра рекордов Лана Ветрова, информирует УНН.

Детали

Как отметили, традиционно лидирует по количеству рекордов Киев и Киевская область. В течение 2021 года было зарегистрировано 190 национальных рекордов Украины.

На втором месте оказались Днепр и Днепропетровская область — 30 зарегистрированных рекордов.

Впервые за всю историю аж трех представителей Днепропетровской области наградили мировым сертификатом Книги Рекордов Гиннеса. Это — известный стронгмен из Кривого Рога Вячеслав Павличук (рекорд "Наибольший вес, который подняли в становой тяге за одну минуту"), коллекционер предметов в виде насекомых-божьих коровок Надежда Комарова и атлет Виктор Набок ("Наибольшее количество непрерывных отжиманий в стойке на руках без опоры").

Бронзовым лидером стала Одесская область — 29 рекордов, которые зафиксировали не только в областном центре, но и в Доброславе, Нерубайском, Черноморске и Любашевке.

Харьков, который 7 лет подряд уступал по активности в рекордах только Киеву, не попал в тройку лидеров.

"По показателю роста количества рекордов приятной неожиданностью стала Черкасская область, которая вышла из аутсайдеров на позицию золотой середины. Национальный реестр рекордов отмечает оживление рекордной деятельности Тернополя и прогнозирует возможное улучшение позиции города в этом рейтинге в следующем году", — отметила руководитель Нацреестра.

Напомним

В 2020 году в Украине зарегистрировали 557 рекордов, среди которых шпагат, длиной в 753 метра, и самый молодой маг.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы