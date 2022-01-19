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В Україні за 2021 рік зафіксували пів тисячі рекордів: в яких містах найбільше

В Україні за 2021 рік зафіксували пів тисячі рекордів: в яких містах найбільше

Київ • УНН

 • 15588 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Протягом минулого року Національний Реєстр Рекордів України зареєстрував 584 національних, міжнародних, світових та обласних рекордів. Про це у Facebook повідомила керівник Нацреєстру рекордів Лана Вєтрова, інформує УНН.

Деталі

Як зазначили, традиційно лідирує за кількістю рекордів Київ та Київська область. Упродовж 2021 року було зареєстровано 190 національних рекордів України.

На другому місці опинилися Дніпро та Дніпропетровська область — 30 зареєстрованих рекордів.

Уперше за всю історію аж трьох представників Дніпропетровщини нагородили світовим сертифікатом Книги Рекордів Гіннеса. Це - відомий стронгмен з Кривого Рогу В'ячеслав Павличук (рекорд "Найбільша вага, піднята у становій тязі за одну хвилину"), колекціонерка предметів у вигляді комах-сонечок Надежда Комарова та атлет Віктор Набок ("Найбільша кількість безперервних віджимань у стійці на руках без опори").

Бронзовим лідером стала Одеська область — 29 рекордів, які зафіксували не лише в обласному центрі, а й у Доброславі, Нерубайському, Чорноморську та Любашівці.

Харків, який 7 років поспіль поступався за активністю в рекордах лише Києву, не потрапив у трійку лідерів. 

"За показником зростання кількості рекордів приємною несподіванкою стала Черкаська область, яка вийшла з аутсайдерів на позицію золотої середини... Національний реєстр рекордів відзначає пожвавлення рекордної діяльності Тернополя і прогнозує можливе поліпшення позиції міста в цьому рейтингу в наступному році", — зазначила керівниця Нацреєстру.

Нагадаємо

2020 року в Україні зареєстрували 557 рекордів, серед яких шпагат, довжиною у 753 метри, і наймолодший маг.

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