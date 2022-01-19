В Україні за 2021 рік зафіксували пів тисячі рекордів: в яких містах найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Протягом минулого року Національний Реєстр Рекордів України зареєстрував 584 національних, міжнародних, світових та обласних рекордів. Про це у Facebook повідомила керівник Нацреєстру рекордів Лана Вєтрова, інформує УНН.
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Як зазначили, традиційно лідирує за кількістю рекордів Київ та Київська область. Упродовж 2021 року було зареєстровано 190 національних рекордів України.
На другому місці опинилися Дніпро та Дніпропетровська область — 30 зареєстрованих рекордів.
Уперше за всю історію аж трьох представників Дніпропетровщини нагородили світовим сертифікатом Книги Рекордів Гіннеса. Це - відомий стронгмен з Кривого Рогу В'ячеслав Павличук (рекорд "Найбільша вага, піднята у становій тязі за одну хвилину"), колекціонерка предметів у вигляді комах-сонечок Надежда Комарова та атлет Віктор Набок ("Найбільша кількість безперервних віджимань у стійці на руках без опори").
Бронзовим лідером стала Одеська область — 29 рекордів, які зафіксували не лише в обласному центрі, а й у Доброславі, Нерубайському, Чорноморську та Любашівці.
Харків, який 7 років поспіль поступався за активністю в рекордах лише Києву, не потрапив у трійку лідерів.
"За показником зростання кількості рекордів приємною несподіванкою стала Черкаська область, яка вийшла з аутсайдерів на позицію золотої середини... Національний реєстр рекордів відзначає пожвавлення рекордної діяльності Тернополя і прогнозує можливе поліпшення позиції міста в цьому рейтингу в наступному році", — зазначила керівниця Нацреєстру.
Нагадаємо
2020 року в Україні зареєстрували 557 рекордів, серед яких шпагат, довжиною у 753 метри, і наймолодший маг.