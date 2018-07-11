В Украине с начала года сняли 19 фильмов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Украине за первое полугодие было снято 19 фильмов при софинансировании государства. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, отчитываясь об итогах первого полугодия, передает корреспондент УНН.
"Мы уже в этом полугодии помогли снять 19 фильмов. Украинский кинематограф набирает обороты. Мы видим, что этот процесс является очень популярным сегодня, и украинское кино демонстрирует свою хорошее качество", - сказал он.
Как сообщал УНН, 20 июня на Закарпатье в Синевирской Поляне начались съемки фильма "Захар Беркут".