В Украине с начала года сняли 19 фильмов

"Мы уже в этом полугодии помогли снять 19 фильмов. Украинский кинематограф набирает обороты. Мы видим, что этот процесс является очень популярным сегодня, и украинское кино демонстрирует свою хорошее качество", - сказал он.

Как сообщал УНН, 20 июня на Закарпатье в Синевирской Поляне начались съемки фильма "Захар Беркут".