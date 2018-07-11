В Україні з початку року зняли 19 фільмів

"Ми вже у цьому півріччі допомогли зняти 19 фільмів. Український кінематограф набирає обертів. Ми бачимо, що цей процес є дуже популярним сьогодні, й українське кіно демонструє свою гарну якість", - сказав він.

Як повідомляв УНН, 20 червня на Закарпатті в Синевирській Поляні розпочалися зйомки фільму "Захар Беркут".