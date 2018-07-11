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25 березня, 15:09 • 101437 перегляди

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25 березня, 11:37 • 105282 перегляди

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25 березня, 09:27 • 120352 перегляди

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В Україні з початку року зняли 19 фільмів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. В Україні за перше півріччя було знято 19 фільмів за співфінансування держави. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, звітуючи про підсумки першого півріччя, передає кореспондент УНН.

"Ми вже у цьому півріччі допомогли зняти 19 фільмів. Український кінематограф набирає обертів. Ми бачимо, що цей процес є дуже популярним сьогодні, й українське кіно демонструє свою гарну якість", - сказав він.

Як повідомляв УНН, 20 червня на Закарпатті в Синевирській Поляні розпочалися зйомки фільму "Захар Беркут".

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