В Украине с начала карантина составлено около 39 тыс. протоколов за нарушения ограничений

"С начала введения карантинных ограничений и запретов на территории государства органами и подразделениями полиции составлено около 39 тыс. административных протоколов за правонарушения, предусмотренные статьей 443 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, в Киеве с начала пандемии составили более 4 тыс. административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина до 31 декабря.