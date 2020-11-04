В Украине с начала карантина составлено около 39 тыс. протоколов за нарушения ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Украине с начала введения карантинных ограничений и запретов составлено около 39 тыс. административных протоколов за нарушение карантина. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-служба МВД в ответ на запрос.
"С начала введения карантинных ограничений и запретов на территории государства органами и подразделениями полиции составлено около 39 тыс. административных протоколов за правонарушения, предусмотренные статьей 443 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, в Киеве с начала пандемии составили более 4 тыс. административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.
Как сообщалось, Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина до 31 декабря.