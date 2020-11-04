В Україні з початку карантину складено близько 39 тис. протоколів через порушення обмежень

“З початку запровадження карантинних обмежень і заборон на території держави органами та підрозділами поліції складено близько 39 тис. адміністративних протоколів за правопорушення, передбачених статтею 443 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, у Києві з початку пандемії склали понад 4 тис. адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня.