В Україні з початку карантину складено близько 39 тис. протоколів через порушення обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Україні з початку запровадження карантинних обмежень і заборон складено близько 39 тис. адміністративних протоколів через порушення карантину. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі МВС у відповідь на запит.
“З початку запровадження карантинних обмежень і заборон на території держави органами та підрозділами поліції складено близько 39 тис. адміністративних протоколів за правопорушення, передбачених статтею 443 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, у Києві з початку пандемії склали понад 4 тис. адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня.