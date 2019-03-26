В Украине с 31 марта поезда будут курсировать по летнему времени
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В связи с переходом на летнее время, с 31 марта, поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"В связи с переходом на летнее время 31 марта 2019 года в 3:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед. В билетах на поезда формирования "Укрзализныци" указано уже скорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.
Напомним, Европейский парламент поддержал прекращения изменения летнего времени на зимнее с 2021 года. Соответствующее решение принял Комитет по транспорту и туризму.