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В Україні з 31 березня поїзди курсуватимуть за літнім часом

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У зв’язку з переходом на літній час, з 31 березня, поїзди на території України курсуватимуть за літнім часом. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.

В Україні з 31 березня поїзди курсуватимуть за літнім часом

“У зв’язку з переходом на літній час 31 березня 2019 року о 3 годині за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину вперед. У квитках на поїзди формування "Укрзалізниці" вказано вже скоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн.

Нагадаємо, Європейський парламент підтримав припинення зміни літнього часу на зимовий з 2021 року. Відповідне рішення ухвалив Комітет з транспорту та туризму.

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