В Україні з 31 березня поїзди курсуватимуть за літнім часом

КИЇВ. 26 березня. УНН. У зв’язку з переходом на літній час, з 31 березня, поїзди на території України курсуватимуть за літнім часом. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.