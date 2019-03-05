Євросоюз із 2021 року переходить на літній час
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Європейський парламент підтримав припинення зміни літнього часу на зимовий з 2021 року. Відповідне рішення ухвалив Комітет з транспорту та туризму, передає УНН з посиланням на прес-службу Європарламенту.
Комітет запропонував змінити годинник в останню неділю березня 2021 року востаннє для країн, що погодились перейти на постійний літній час. Країни, які вважають за краще зберігати свій стандартний час, можуть змінити годинник в останній раз в останню неділю жовтня 2021 року.
У 2018 році в ЄС провели громадські слухання щодо припинення змін часу, у якому 84% опитуваних висловились проти постійного переведення годинника. На цій підставі Європейська Комісія подала пропозицію про встановлення літнього часу на постійній основі.
ЄС вперше уніфікував літні часові домовленості у 1980 році, щоб забезпечити гармонічний підхід до перемикання часу в рамках єдиного ринку, оскільки до цього національні практики та графіки літнього часу розходилися.
Поточна літня угода передбачає, що країни ЄС повинні перейти на літній час в останню неділю березня і повернутися до стандартного часу в останню неділю жовтня.
В Україні перехід на літній час має відбутися в останню неділю березня.
Нагадаємо, УНН дослідив історію питання та плюси і мінуси від переводу годинників.