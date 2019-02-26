У кінці березня Україна планує перейти на літній час

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України" з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд прийняв постанову запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1 годину назад.



Нагадаємо, що у Мінекономрозвитку не виключили скасування переходу на літній час слідом за ЄС.

Як повідомляв УНН, президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄС має намір скасувати перехід між літнім і зимовим часом. Рішення було прийняте після опитування, в якому громадяни ЄС висловились проти переводу годинників.



Нещодавно УНН дослідив історію питання та плюси і мінуси від переводу годинників.