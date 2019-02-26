В конце марта Украина планирует перейти на летнее время
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Переход на летнее время в 2019 году в Украине должен состояться в последнее воскресенье марта. Украинцы потеряют час сна переведя стрелки часов на один час вперед, сообщает УНН.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство приняло постановление ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.
Напомним, что в Минэкономразвития не исключили отмену перехода на летнее время вслед за ЕС.
Как сообщал УНН, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС намерен отменить переход между летним и зимним временем. Решение было принято после опроса, в котором граждане ЕС высказались против перевода часов.
Недавно УНН исследовал историю вопроса и плюсы и минусы от перевода часов.