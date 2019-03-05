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Евросоюз с 2021 года переходит на летнее время

Евросоюз с 2021 года переходит на летнее время

Киев  •  УНН

 • 13013 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Европейский парламент поддержал прекращения изменения летнего времени на зимнее с 2021 года. Соответствующее решение принял Комитет по транспорту и туризму, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Комитет предложил перевести часы в последнее воскресенье марта 2021 в последний раз для стран, которые согласились перейти на постоянное летнее время. Страны, которые предпочитают сохранять свое стандартное время, могут изменить часы в последний раз в последнее воскресенье октября 2021 года.

В 2018 году в ЕС провели общественные слушания о переводе часов, в котором 84% опрошенных высказались против. На этом основании Европейская Комиссия подала предложение об установлении летнего времени на постоянной основе.

ЕС впервые унифицировал летние временные договоренности в 1980 году, чтобы обеспечить гармоничный подход к переключению времени в рамках единого рынка, поскольку до этого национальные практики и графики летнего времени расходились.

Текущее летнее соглашение предусматривает, что страны ЕС должны перейти на летнее время в последнее воскресенье марта и вернуться к стандартному времени в последнее воскресенье октября.

В Украине переход на летнее время должен состояться в последнее воскресенье марта.

Напомним, УНН исследовал историю вопроса и плюсы и минусы от перевода часов.

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